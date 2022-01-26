По состоянию на 26 января, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и актуальной статистикой...

По состоянию на 26 января, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и актуальной статистикой заболеваемости, из 50 общеобразовательных школ города на дистанционный формат переведены 4 школы - № 6, 13, 25 и 36. Об этом сообщила пресс-служба Мэрии города Владимира.Жизнь диктует новые правила. Поэтому с самого начала учебного процесса в дистанционном формате на официальном интернет-сайте городского управления образования в разделе «Дистанционное обучение» были размещены методические рекомендации и ссылки на полезные ресурсы для школьных учителей.Сотрудники Городского информационно-методического центра (ГИМЦ) организовали серию онлайн-консультаций для владимирских педагогов, и сейчас лучшие практики обобщаются и тиражируются в школах города. По итогам муниципального конкурса «Современный урок: дистанционные технологии», прошедшего в конце 2021 года, был подготовлен сборник методических материалов. В сборнике представлен практический опыт 32 преподавателей из 27 школ Владимира.Сегодня все образовательные учреждения, подведомственные администрации города Владимира, при необходимости могут без задержек перестроить работу на дистанционный формат, а онлайн-коммуникации с учащимися и родителями стали обычным делом. В школах города сформирована методическая база и выбраны оптимальные платформы для обучения. Уроки проводятся с использованием конференц-связи, мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов. В процессе обучения используются электронные дневники, готовые уроки и видеоматериалы по различным предметам. Главное условие, поставленное главой города Владимира Андреем Шохиным, чтобы все задействованные ресурсы были бесплатными, а программа соответствовала образовательным стандартам.Учитель информатики школы № 8 Светлана Савинова готовит своих 11-классников в удаленном формате к предстоящему ЕГЭ. Информатику в этом году планируют сдавать почти 20 выпускников. Светлана Савинова говорит, что они подготовлены к работе на дистанте лучше других учеников. Но и в целом школьники уже не воспринимают «удаленку» как внеочередные каникулы и относятся к занятиям вполне ответственно.Как отмечает педагог, конечно, дистанционный формат никогда не заменит живое общение учителя с учениками, однако сейчас для дистанционной работы подобраны оптимальные инструменты, позволяющие организовать полноценную работу с классом. К тому же в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» школа № 8 получила новое компьютерное оборудование, которое очень помогает учебному процессу.В свою очередь, специалисты ГИМЦ продолжают развивать методическую и сервисную поддержку для эффективной дистанционной учебы. Постоянное взаимодействие педагогов с родителями поддерживают, в частности, через чаты и группы в социальных сетях, где проводят, например, родительские онлайн-собрания и вебинары.Фото: https://vladimir-city.ru/