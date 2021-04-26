Во Владимирской области посеяно 39,7 тысяч гектаров озимых зерновых культур.

Во Владимирской области посеяно 39,7 тысяч гектаров озимых зерновых культур. После схода снега специалисты владимирского Россельхозцентра изучили результаты зимовки для растений.«В результате 88% из них находятся в хорошем состоянии, а 12% – в удовлетворительном», – отметила начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Елена Соколова.В этом сезоне угрозы повреждения растений морозами не было. Минимальная температура почвы составляла от -1 до -9 градусов. Условия для культур были удовлетворительными.Дальнейшее развитие будет зависеть от погоды и соблюдения агротехнических мероприятий.Для проведения обследований и консультаций жители региона могут обратиться в ведомство по номеру телефона: +7 (4922) 34-19-28.