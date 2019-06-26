Жителям 7 многоквартирных домов произвели перерасчёт

Жителям 7 многоквартирных домов произвели перерасчётАлександровская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при взимании платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.Выяснилось, что две управляющие организации - ООО «Перспектива» и ООО «Александровстрой+» нарушили порядок ценообразования. Они завысили цену за свои услуги для 7 многоквартирных домов в Александрове.Вмешаться пришлось прокуратуре. После этого потребителям жилищной услуги произвели перерасчёт, ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.