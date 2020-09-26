Волны в тот день были сильными и он, потеряв силы, не мог самостоятельно доплыть до берега.

Житель Владимирской области заплыл далеко от берега. Волны в тот день были сильными и он, потеряв силы, не мог самостоятельно доплыть до берега. На тот момент на дербентском пляже находились участники VII Международного межрелигиозного молодежного форума.Вместе с другими участниками форума в комплексе «Алые паруса» они готовились к проведению круглого стола, когда услышали крики о помощи со стороны моря.Не раздумывая Зикрула бросился в воду и стал помогать тонущему. Но не рассчитал свои силы, да и волны высоко поднимались в этот день. Ему стало плохо. К спасению подключились еще трое участников форума: Абдулла Магомедов, Динислам Казимагомедов и Раджаб Юсупов, а также гость из Москвы, эксперт на форуме Александр Редников.Благодаря оперативному реагированию тонущего мужчину спасли, а подоспевшие медики оказали необходимую помощь. Об этомсообщаютместные СМИ(Фото:«Мирмол»)