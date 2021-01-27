Их создал блогер Иван Медведев. Как родилась необычная геральдическая идея? И ждать ли продолжения?

У владимирских улиц отныне есть собственные гербы. Их создал блогер Иван Медведев. Как родилась необычная геральдическая идея? И ждать ли продолжения? У автора проекта выяснила наша коллега Мария Платанюк.Много улиц хороших и разных, и каждая - с характером. Его в своих работах и постарался отразить владимирский блогер Иван Медведев. "Уличную геральдику" продолжают обсуждать в сети.Вот Горького - с вечными пробками, вот - суровая Северная и добрая Добросельская. А это Большая Нижегородская - колючая проволока, голуби и купола. А самым первым в серии, рассказывает Иван, стал герб Судогодского шоссе. "На муромской дорожке стояли 3 сосны". По словам блогера, вдохновили работы художника из Санкт-Петербурга - Ильи Тихомирова. Тот нарисовал гербы районов города на Неве. Во Владимире районов, как известно, всего 3, а вот улицы будто "просили" о своих геральдических символах.Иван Медведев, блогер, автор гербов владимирских улиц, создатель сообщества "Есть места! Владимир": «Это должно быть лаконично и аллегорично. Не прямо - достопримечательность в том виде, как она есть. Нужно, чтобы был иносказательный мэсседж. Чтобы все поняли, да, это именно это место».Главное - не умение рисовать или пользоваться графическими редакторами. Основное - идея. Хотя, чтобы создать "геральдическую серию", Иван Медведев изучал и видеоуроки по теме. Кстати, с момента публикации гербы Ивана набрали свыше 60 тысяч просмотров. По отзывам пользователей, это не просто свежо, интересно, остроумно. Но и злободневно. Как, к примеру, с Большой Московской, которая немыслима без её главного символа и гордости всего Владимира - Золотых ворот.Иван Медведев: "Искусство должно быть актуальным. Если считать мои гербы каким-то своего рода искусством, то пусть его актуальной частью будет вот эта наболевшая трещина, вот эта оскомина, это та самая часть, где обнажились кирпичи".У блогера Ивана Медведева - владимирские корни. Предки — мещане - жители губернской столицы. В фамильной летописи также значатся Гусь-Хрустальный и Рязанская губерния. Во Владимире - городе, который вдохновляет, Иван несколько раз менял место жительства. И может судить о "нраве" многих улиц.Иван Медведев, блогер: «Начинал на улице Гражданской, в частном секторе, чуть пожил на Северной, всё детство прошло на улице Добросельской, затем Тракторная и сейчас я живу на Горького».Символы и образ могут возникнуть неожиданно, рассказывает Иван Медведев. Важно вовремя записать их или зарисовать. Владимирцы в сети уже задаются вопросом: ждать ли продолжения?Иван Медведев: «Я очень доволен результатом. Естественно, надо сделать продолжение. Про Тракторную есть чёткая мысль, про Георгиевскую».Места. События. Люди. Мнения. Позитив. Девиз сообщества «Есть места! Владимир», где впервые Иван и представил гербы на суд владимирцев. Группу ведёт с 2016 года. И здесь "один в поле воин". Его правило - только авторский контент. Здесь можно найти интересные исторические факты, раритетные фото, и просто зарядиться позитивом.Иван Медведев: «Группа для тех, кто живёт во Владимире и наслаждается этим процессом. Интересные люди, вкусная еда, и самое важное, интересные, красивые места».Современное городское искусство от Ивана Медведева доказывает: интересные места действительно есть. Часто они совсем рядом. Нужно сделать выдох. Остановку - в бешеном ритме будней. А иногда просто оглянуться.Мария Платанюк, Семён Карпов«Вести-Владимир»