Спасателями проводилась деблокировка одного пострадавшего.

Утром 27 февраля в 07:38 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В Кольчугинском районе на трассе Кольчугино–Юрьев-Польский, на повороте в деревню Гольяж, столкнулись «Mitsibishi» и «Chevrolet».По информации пресс-службы МЧС, результате ДТП пострадали 4 человека. Спасателями проводилась деблокировка одного пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 4 единицы техники. От МЧС - 4 человека и 1 единица.