В России зафиксирована еще одна смерть человека, чей результат анализов на коронавирус COVID-19 был положительным. Таким образом, число погибших среди зараженных вирусом в стране возросло до ..

В России зафиксирована еще одна смерть человека, чей результат анализов на коронавирус COVID-19 был положительным. Таким образом, число погибших среди зараженных вирусом в стране возросло до трех человек, сообщает .Наряду с этим значительно возросло количество заболевших. По последним данным, инфекцию подхватили свыше тысячи находящихся на территории государства людей.26 Мар 2020 в 8:06 PDT