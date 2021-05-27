Приёмы продлятся целую неделю. Их приурочили к Международному дню защиты детей. Региональная и местные общественные приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева

Приёмы продлятся целую неделю. Их приурочили к Международному дню защиты детей. Региональная и местные общественные приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева приглашают родителей обращаться по вопросам материнства и детства. Телефон для справок: 8 4922 32-65-75 С 31 мая по 4 июня все желающие могут пообщаться с депутатами, представителями исполнительной власти и различных ведомств, которые