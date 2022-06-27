Обращение с жалобами на невыносимые условия для жизни, бездействие администрации и самого Александра Авдеева записали к врио губернатора жители села Семеновское в Собинском районе

Обращение с жалобами на невыносимые условия для жизни, бездействие администрации и самого Александра Авдеева записали к врио губернатора жители села Семеновское в Собинском районе Владимирской области, которые по их словам, «могут добраться домой лишь на тракторе». В своем письме от 27 июня жители села выделили четыре основные проблемы: Аварийное состояние электроснабжения – электричество, по словам