Несмотря на падение с бревна она собралась и набрала во время вольных упражнений победные 11 баллов.
Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
По итогам четырёх видов Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова набрали 169,528 баллов. Для россиянок золотая медаль стала первой со времён победы в Барселоне в 1992 году.
Несмотря на падение с бревна Ангелина Мельникова собралась и набрала во время вольных упражнений победные 11 баллов.
Серебряная медаль в активе американок — 166,096. Бронзу увезут британки — 164,096.