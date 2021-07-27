Несмотря на падение с бревна она собралась и набрала во время вольных упражнений победные 11 баллов.

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.По итогам четырёх видов Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова набрали 169,528 баллов. Для россиянок золотая медаль стала первой со времён победы в Барселоне в 1992 году.Несмотря на падение с бревна Ангелина Мельникова собралась и набрала во время вольных упражнений победные 11 баллов.Серебряная медаль в активе американок — 166,096. Бронзу увезут британки — 164,096.