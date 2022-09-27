В Вязниках вынесли приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в совершении убийства и...

В Вязниках вынесли приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц.6 октября 2020 года в районе 5 часов вечера компания мужчин распивала в квартире спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, и компания вышла на улицу, чтобы продолжить выяснять отношения.Однако урегулировать ситуацию им не удалось, и подозреваемый нанес один удар ножом в грудь потерпевшему, а другому случайному 38-летнему знакомому нанес удар ножом в шею.От полученных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия, его пострадавший товарищ был госпитализирован в Вязниковскую ЦРБ в тяжелом состоянии.Как сообщили в пресс-службе Следкома, после драки обвиняемый скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений, суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.Фото пресс-службы Следственного комитета