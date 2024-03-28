Ева Мендес не жалеет, что предпочла семью карьере. Знаменитость объяснила свой выбор.

Ева Мендес не жалеет, что предпочла семью карьере. Знаменитость объяснила свой выбор.Американская актриса Ева Мендес рассказала, почему приняла решение отказаться от актерской карьеры в Голливуде. Знаменитость объяснила, что ее дочери Эсмеральда Амада Гослинг и Амада Ли Гослинг стали главной причиной этого выбора. Мендес отметила, что ее муж, актер Райан Гослинг, поддержал ее в этом решении.Актриса подчеркнула, что переход к материнству был для нее естественным и легким шагом, так как это дало ей возможность проводить больше времени со своими детьми, несмотря на продолжение работы в других сферах. Она также выразила свое восхищение мужем и его преданностью своей профессии.Ева Мендес также заявила, что семейное соглашение между ней и Райаном Гослингом было почти невербальным: "Хорошо, он будет работать, а я буду работать только здесь дома". По словам актрисы, она находит радость и удовлетворение в том, чтобы быть рядом с семьей.Напомним, что Ева Мендес и Райан Гослинг начали встречаться после знакомства на съемочной площадке фильма "Место под соснами" в 2012 году. С тех пор актриса приняла участие всего в шести фильмах, одним из которых был "Затерянная река" 2014 года, срежиссированный самим Гослингом.