Американские полицейские закрыли дело о таинственной гибели сына Никиты Хрущева Сергея. 84-летний наследник первого секретаря ЦК КПСС был найден с огнестрельным ранением в голову в своем доме в штате Род-Айленд. Местные полицейские пришли к выводу, что Хрущев случайно выстрелил себе в голову.

Американские полицейские закрыли дело о таинственной гибели сына Никиты Хрущева Сергея. 84-летний наследник первого секретаря ЦК КПСС был найден с огнестрельным ранением в голову в своем доме в штате Род-Айленд, где он проживал последние 30 лет. Местные полицейские пришли к выводу, что во время чистки личного оружия Хрущев забыл разрядить пистолет и случайно выстрелил себе в голову.В последние два года Хрущев сильно болел, поэтому местные журналисты выдвинули версию, что пожилой человек мог свести счеты с жизнью. Газеты писали и о возможном криминальном следе. Но полиция стоит на своем: причина смерти — несчастный случай.Сын Никиты Хрущева Сергей уехал в Соединенные Штаты в 1991 году. Он преподавал в местном университете, позже получил американское гражданство.