Они пропали 25 июня.

Во Владимирской области волонтёры поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полиция разыскивают трёх девочек 14 и 15 лет, пропавших 25 июня. Все они родом из Покрова.Их приметы:Милена: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Одета в чёрную толстовку, чёрные брюки и кроссовки.Анастасия: рост 174 сантиметра, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одета в чёрную кофту, чёрные брюки и кроссовки.Оксана: рост 174 сантиметра, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Одета в чёрную толстовку, чёрные джинсы и кроссовки.Инфорг поиска - Юля Хисамиева 8-(960)-720-60-24.«При появлении информации о пропавших подростках просим позвонить в ОМВД Петушинского района по телефону: 8-(49243) 2-13-27, либо обратиться в дежурную часть любого отдела полиции», - сообщили в УМВД России по Владимирской области.