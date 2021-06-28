Они пропали 25 июня.
Во Владимирской области волонтёры поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полиция разыскивают трёх девочек 14 и 15 лет, пропавших 25 июня. Все они родом из Покрова.
Их приметы:
Милена: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Одета в чёрную толстовку, чёрные брюки и кроссовки.
Анастасия: рост 174 сантиметра, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одета в чёрную кофту, чёрные брюки и кроссовки.
Оксана: рост 174 сантиметра, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Одета в чёрную толстовку, чёрные джинсы и кроссовки.
Инфорг поиска - Юля Хисамиева 8-(960)-720-60-24.
«При появлении информации о пропавших подростках просим позвонить в ОМВД Петушинского района по телефону: 8-(49243) 2-13-27, либо обратиться в дежурную часть любого отдела полиции», - сообщили в УМВД России по Владимирской области.