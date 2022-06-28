Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с делегацией Народного Совета ЛНР. Председатель ГД предложил подсчитать ущерб, который нанесли Украина и Запад республикам Донбасса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с делегацией Народного Совета ЛНР. Председатель ГД предложил подсчитать ущерб, который нанесли Украина и Запад республикам Донбасса.Володин напомнил, что страны НАТО поставляют оружие и боеприпасы киевскому режиму, отправляют в Донбасс наемников. Все это принесло слезы и смерть народным республикам, заявил спикер."Давайте мы изучим этот вопрос, чтобы затем предъявить киевскому режиму, Вашингтону и Брюсселю: пускай платят за разрушения и отвечают за жертвы ЛНР и ДНР", – сказал председатель ГД.По его словам, вопрос нужно изучить в рабочем порядке и выйти на согласованное решение. Володин отметил, что ущерб от действий украинских властей уже подсчитали парламентарии Крыма.Также спикер Госдумы обсудил с главой Народного Совета ЛНР гармонизацию законодательств двух стран. Председатель ГД предложил оперативнее подготовить нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты, здравоохранения.Володин призвал депутатов Луганской республики выстроить связи с профильными думскими комитетами.Ранее спикер , что живущие в Донбассе люди выступили за независимость из-за произошедшего на Украине государственного переворота. Киевский режим не учитывал интересы этих граждан, запрещал родной для них язык и навязывал переписанную историю, подчеркнул он.