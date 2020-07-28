Определили лучшего диспетчера (радиотелефониста). В МЧС области провели очередной смотр-конкурс среди сотрудников. Один из этапов проходил на стадионе «Прометей» в Загородном. В

Определили лучшего диспетчера (радиотелефониста). В МЧС области провели очередной смотр-конкурс среди сотрудников. Один из этапов проходил на стадионе «Прометей» в Загородном. В соревнованиях участвовали 7 сотрудниц от каждого пожарно-спасательного гарнизона области и специализированной пожарно-спасательной части. ЖИВОЙ ЗВУК: - На старт, внимание, марш! В ходе смотра-конкурса участницы должны были продемонстрировать отличную физическую подготовку. Они выполняли