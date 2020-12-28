Правительство планирует увеличить размер выплат малоимущим россиянам в новом году. Кого именно коснутся изменения, рассказали в Госдуме.

Правительство планирует увеличить размер выплат малоимущим россиянам в новом году. Кого именно коснутся изменения, рассказали в Госдуме.Член комитета по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что повышенные выплаты в 2021 году будут получать семьи с детьми от трех до семи лет. Родители могут рассчитывать на помощь государства, если их общий доход меньше прожиточного минимума на одного человека.Депутат Госдумы Валентина Кабанова уточнила, что претендовать на выплаты смогут семьи с одним, двумя и более детьми. Инициативу Госдума рассмотрит в январе. "Ситуация в России непростая, поэтому решили так категорийно. Дальше поживем – увидим", – сказала она.Ранее представитель фракции "Единая Россия" Олег Шеин . По его словам, взрослые будут каждый месяц получать средства на детей до достижения последними 18-летия.Проект поможет россиянам, которые оказались в непростой ситуации. Кроме того, законопроект должен привести к повышению рождаемости в России. Шеин напомнил, что много лет назад именно его фракция предложила идею материнского капитала.В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин . Граждане получат по пять тысяч рублей на каждого отпрыска. "Мы с правительством договорились сделать детям подарок", – сказал глава страны.