В Москве завершила свою работу 26-я Международная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынка «MODERN BAKERY MOSCOW». Важнейшей составляющей выставки стало проведение Всероссийского конкурса ..

В Москве завершила свою работу 26-я Международная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынка «MODERN BAKERY MOSCOW». Важнейшей составляющей выставки стало проведение Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России – 2021». По его итогам награды самого разного достоинства завоевали хлебопекарные предприятия Владимирской области – Александровский, Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты. Особый успех выпал на долю Владимирского хлебокомбината, который, помимо всех наград, завоевал еще и Гран-при «За сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество хлебобулочных изделий».- У «владимирского хлеба» давние традиции, - прокомментировал достигнутые результаты Президент Российского союза пекарей, Управляющий группы компаний «Delavant» Алексей Лялин. Не случайно на ряде предприятий России, на протяжении многих лет, выпускают хлеб под маркой «Владимирский». Сегодня, в не самое простое для отрасли время, уверен, при помощи региональных властей, Российского союза пекарей, мы сделаем все возможное, чтобы справиться с имеющимися проблемами, чтобы жители нашей области, включая самые отдаленные деревни и села, наслаждались вкусом владимирского хлеба, изготовленного на наших, владимирских предприятиях.Стоит также отметить, что при самом активном участии Российского союза пекарей и непосредственно Алексея Лялина на выставке были проведены: Симпозиум «Хлеб – основа здорового питания». Обогащение хлеба йодом: «За» и «Против»; и рандеву профессионалов: «Хлебопекарное индустриальное предприятие будущего. Организация бизнес-процессов – от сырья до готовой продукции».В ходе первого мероприятия были высказаны разные мнения, относительно необходимости добавления йода в пищевую продукцию. Многие эксперты выразили уверенность в том, что йодирование продуктов может проводиться не обязательно с помощью соли. Есть и другие возможные, имеющие право на жизнь, варианты. И они, по итогам проведенных исследований, выглядят более рациональными и предпочтительными. Что касается обязательного использования йодированной соли в принудительном порядке, например, через принятие соответствующего закона, то эта мера представляется, как сомнительной, так и, явно, чрезмерной.Впервые на выставке состоялось мероприятие в формате «рандеву профессионалов». Руководители, специалисты и эксперты отрасли активно обсудили проект, представленный председателем Совета директоров АО «Шебекинский машиностроительный завод» Виталием Минькиным и презентованный экспертом-демонстратором Ильей Кузнецовым: «Хлебопекарное индустриальное предприятие будущего. Организация бизнес-процессов – от сырья до готовой продукции». Причем, разговор вышел далеко за пределы презентации, включая и тему подготовки кадров для отрасли. Важно, что активное участие в нем приняла представитель федеральной власти, начальник отдела Министерства промышленности и торговли РФ Светлана Проданова, заверившая хлебопеков во всесторонней поддержке со стороны Министерства.Заглядывая в будущее выставки «MODERN BAKERY MOSCOW», в свете ее важности для отечественного хлебопечения, обращаем внимания на слова Алексея Лялина, сказанные им на церемонии открытия:- С руководителями и организаторами выставки мы договорились добавить много нового и интересного к формату проведения и организации экспозиции. Цель – провести ее, в следующем, 2022 году, так, чтобы предприятия отрасли сделали обязательным пунктом годового плана свое участие в форуме, чтобы были уверены – это принесет им реальную помощь в самых разных направлениях деятельности.