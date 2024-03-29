Во Владимире общегородской субботник пройдет 20 апреля 2024 года
1 апреля 2024 года во Владимире...
Во Владимире общегородской субботник пройдет 20 апреля 2024 года
1 апреля 2024 года во Владимире начинается весенний месячник по благоустройству города, который продлится по 30 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Владимира Дмитрий Наумов. Первый в этом году общегородской субботник пройдет 20 апреля.
Сотрудники администрации города Владимира совместно с работниками подведомственных муниципальных предприятий и учреждений будут приводить в порядок закрепленные объекты благоустройства и относящиеся к ним элементы.
Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности: ЖСК), ТСЖ, ТСН, гаражно-строительным кооперативам, садоводческим некоммерческим товариществам, а также собственникам частных домовладений рекомендовано провести санитарную очистку прилегающих территорий.
"Коммунальным службам, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений и объектов коммунальной инфраструктуры, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры", - сообщили в администрации города Владимира.
Вывоз мусора будет осуществлять муниципальный «Центр управления городскими дорогами».
Фото: администрация города Владимира