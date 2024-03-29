Во Владимире общегородской субботник пройдет 20 апреля 2024 года 1 апреля 2024 года во Владимире...

Во Владимире общегородской субботник пройдет 20 апреля 2024 года1 апреля 2024 года во Владимире начинается весенний месячник по благоустройству города, который продлится по 30 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Владимира Дмитрий Наумов. Первый в этом году общегородской субботник пройдет 20 апреля.Сотрудники администрации города Владимира совместно с работниками подведомственных муниципальных предприятий и учреждений будут приводить в порядок закрепленные объекты благоустройства и относящиеся к ним элементы.Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности: ЖСК), ТСЖ, ТСН, гаражно-строительным кооперативам, садоводческим некоммерческим товариществам, а также собственникам частных домовладений рекомендовано провести санитарную очистку прилегающих территорий."Коммунальным службам, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений и объектов коммунальной инфраструктуры, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры", - сообщили в администрации города Владимира.Вывоз мусора будет осуществлять муниципальный «Центр управления городскими дорогами».Фото: администрация города Владимира