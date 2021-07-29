В медорганизациях региона действуют 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,1 процента из них занято (1534), свободно 311 коек.

В медорганизациях региона действуют 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,1 процента из них занято (1534), свободно 311 коек.39807 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 171 человек.За период наблюдения в области отмечено 1442 летальных случая.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 июля лабораторно подтверждено 209 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 812 случаев заболевания.Фото