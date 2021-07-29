В медорганизациях региона действуют 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,1 процента из них занято (1534), свободно 311 коек.
В медорганизациях региона действуют 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,1 процента из них занято (1534), свободно 311 коек.
39807 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 171 человек.
За период наблюдения в области отмечено 1442 летальных случая.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 июля лабораторно подтверждено 209 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 812 случаев заболевания.
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