Во Владимире будут судить женщину за регистрацию в своей квартире иностранцев. Её обвиняют в фиктивной постановке на учёт граждан Узбекистана. Как установила прокуратура города, в апреле

Во Владимире будут судить женщину за регистрацию в своей квартире иностранцев. Её обвиняют в фиктивной постановке на учёт граждан Узбекистана. Как установила прокуратура города, в апреле местная жительница зарегистрировала в своей квартире 36 граждан узбекской национальности. За это она взяла с них плату. Разумеется, с хозяйкой они не жили. Прописка нужна была иностранцам, скорее всего,