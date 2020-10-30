Поклонники недоумевают из-за противоречивых слухов о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Еще вчера СМИ писали о расставании актеров, как вдруг появилось опровержение.

Поклонники недоумевают из-за противоречивых слухов о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Еще вчера СМИ писали о расставании актеров, как вдруг появилось опровержение.Новость о расставании Павла Прилучного и Мирославы Карпович шокировала общественность, ведь их роман зародился совсем недавно. По словам друзей звезды сериала "Мажор", он решил разорвать отношения с актрисой из-за ее намерения поскорее выйти замуж.Также сообщалось, что Мирослава тяжело переживает разрыв. Мол, ей даже потребовался психолог. А Прилучный якобы планирует вернуться к Агате Муцениеце, с которой развелся в июне этого года.Но эта информация, вероятно, является всего лишь нелепым слухом. Журналистам издания Super удалось запечатлеть Павла и Мирославу возле супермаркета. Там влюбленные закупились продуктами, а после поехали в загородный дом, который находится в одном из элитных поселков Подмосковья.Напомним, отношения Прилучного и Карпович начали стремительно развиваться после развода актера с Муцениеце. Летом Павел отправился вместе с детьми в Крым, а позже выяснилось, что ему составляет компанию и Мирослава. Она быстро нашла общий язык с наследниками возлюбленного.Звезда сериала "Папины дочки" сразу же подверглась критике. Многие посчитали, что актриса разрушила чужой брак ради устройства своей личной жизни.