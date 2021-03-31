Одним из первых единоверцев с радостным событием поздравил имам-мухтасиб Владимирской области Азат-хазрат Мунавиров

Одним из первых единоверцев с радостным событием поздравил имам-мухтасиб Владимирской области Азат-хазрат МунавировНапомним, что в середине февраля местную религиозную организацию мусульман Юрьева-Польского зарегистрировали в МинЮсте. Община преимущественно состоит из выходцев с Таджикистана. В помещении нового молельного дома уже выполнен косметический ремонт и созданы все условия для проведения намазов и иных религиозных обрядов.Азат-хазрат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области- Мы конечно же помогли и духовное управление мусульман Российской Федерации участвовало в регистрации и сейчас все довольны, все рады потому что уже официально они могут совершать, собираться на пятничные обязательные молитвы.