31.10.2023

2023-10-31 21:05:28

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (№ 41 (9885) от 31 октября 2023)

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ

В зале приёма иностранных делегаций ГУ МВД России по г. Москве состоялся приём межведомственной делегации Республики Узбекистан. Читайте на странице 2.

СПИРТ НЕ СПИТ

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из окружных подразделений осуществлена проверка более 800 объектов торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Читайте на 2 странице.

ЕДИНЫ — И НЕПОБЕДИМЫ!

Первая половина ноября всегда была насыщена праздниками. Одно время наша страна 7 и 8 числа отмечала самый торжественный по тем временам день своей истории. Читайте на странице 3.

БЫТЬ ДОНОРОМ НЕСЛОЖНО

Сотрудники подразделений московского полицейского главка вновь посетили отделение переливания крови городской клинической больницы № 52 для донации. Продолжение на 3 странице.

НАВЫКИ ЗАКРЕПЛЯЕТ ПРАКТИКА

Сотрудники подразделений московской полиции, входящие в состав сводного отряда полиции, в очередной раз отрабатывали на полигоне тактические действия, применяемые при проведении специальных мероприятий и операций. Читайте на 4 странице.

ЗДЕСЬ ИНСТРУКТОРЫ, ЧТО НАДО

Сотрудники подразделений столичного полицейского главка вновь прибыли на полигон МосВОКУ в Ногинске для отработки навыков профессиональной подготовки. Подробнее на 5 странице.

ОПЕРЕДИТЬ И ПОДГОТОВИТЬ

Организация служебно-боевой подготовки личного состава, своевременное обучение кадров на курсах повышения квалификации и переподготовки, обеспечение специального профессионального обучения и подготовки специалистов в соответствии с требованиями приказов. Читайте на 6 странице.

ДЛЯ ВАС СЮДА ВСЕГДА ОТКРЫТА ДВЕРЬ

Дорогие будущие абитуриенты! Уже в ближайшее время вам предстоит выбрать учебное заведение, в стенах которого пройдут ваши самые счастливые, яркие и интересные годы! Читайте на 7 странице.

ВО ВСЁМ НУЖНА СНОРОВКА, СЛУЖЕБНАЯ И БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

В конкурсе профессионального мастерства в системе Главного управления МВД России по городу Москве за 2022 год, в номинации «Лучший сотрудник центров служебной и боевой подготовки», победителем стал майор полиции Василий ТИМОНИН. Читайте на 8 странице.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ НУЖНО ПОСТОЯННО

Капитан внутренней службы Иван БЕЛЬЦЕВ, инструктор ГРЛС МО МВД России «Московский», по итогам 2022 года получил звание «Лучший инструктор по профессиональной подготовке». Читайте на 9 странице.

СЧАСТЬЕ, УМНОЖЕННОЕ В РАЗЫ

О профессиональных удачах корреспондентам газеты «Петровка, 38» рассказал начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Красносельский майор полиции Максим КИСЕЛЁВ. Читайте на 9 странице.

ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ — ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

1 ноября 1950 года Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За отличную службу по охране общественного порядка». Читайте на 10 странице.

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ ИЗ АЛЬБОМА НАЧАЛЬНИКА МУРа

Зачастую только по фотографиям можно составить представление о нерядовых событиях и участвовавших в них людях. К сожалению, огромное количество фотоматериалов не дожило до сегодняшних дней по разным причинам. Читайте на 11 странице.

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

Для расследования столь дерзкого преступления была создана следственно-оперативная группа. Читайте продолжение на 12 странице, начало в № 40.

«СЕРЕБРО» И «ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ» — НАШИ!

Торжественное закрытие XXV ежегодного турнира по мини-футболу, посвящённого памяти Героя Российской Федерации Антона Фарелюка, состоялось в Центре профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны имени Героя Советского Союза Степана Зайцева ГУ Росгвардии по г. Москве. Читайте на 13 странице.

ТАНЦЫ НА БИТОМ СТЕКЛЕ

На востоке столицы пострадали сразу несколько владельцев дорогих иномарок. Казалось бы, заблокированные двери машины сулят максимальную защиту, однако не всегда удача на стороне собственников авто. Читайте на 14 странице.

ГУЛЯЙ, ВАСЯ!

Главное в нашей жизни что, граждане? Правильно: не углубляться в собственные мысли. А то ведь доходит до того, что начинаешь презирать всех буквально. Видишь, можно сказать, в любом человеке чуть ли не врага. До того можно дойти, что, когда уже пора остановиться, не успеваешь. А это чревато. Подробнее на 14 странице.

«ТВОРЧЕСТВО ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ»

О способностях человека видеть скрытое в обыденном, созидать, создавать уникальные произведения говорили многие великие люди. Читайте на 15 странице.

Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Редакция газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве.