У 13 школы Владимира появилось уличное освещение. Бригады муниципального ЦУГД облагородили территорию на улице Жуковского, на участке от 14-го до 29 дома. Местные жители жаловались, что дорога

У 13 школы Владимира появилось уличное освещение. Бригады муниципального ЦУГД облагородили территорию на улице Жуковского, на участке от 14-го до 29 дома. Местные жители жаловались, что дорога к образовательному учреждению небезопасна. По пути не было ни одного фонаря. Александр Гаранин, начальник уличного освещения МКУ ЦУГД г. Владимира Долго освещения не было от слова совсем. Установили