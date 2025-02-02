В городах продолжится гололедица и оттепель.

Синоптики рассказали, какая погода ждем жителей Владимирской области в ближайшее время. Так, морозная зима в регион не придет, не будет и сильных снегопадов. Осадки будут умеренными, при этом столбики термометров будут достигать 0 градусов. Небольшие заморозки могут появиться лишь к середине предстоящей недели.«Несмотря на похолодание, зима пока не сможет вернуть температуру воздуха в климатическое русло февраля. После небольших осадков земля лишь символично побелеет», - отметили специалисты центра «Фобос».В регионе будет небольшой снег и туман, на дорогах – гололедица. Недавно во Владимирской области был .