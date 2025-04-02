Ущерб составил почти 11 миллионов рублей.

Владимирская область столкнулась с серьезной проблемой: инвалидам были выданы некачественные протезы нижних конечностей, которые начали ржаветь сразу после начала использования. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил на Совете Федерации, что ущерб от этого инцидента составил почти 11 миллионов рублей.Для решения проблемы была создана межведомственная рабочая группа в Генпрокуратуре, которая занимается защитой прав инвалидов. Благодаря ее усилиям удалось остановить закупки невостребованных реабилитационных средств от Социального Фонда России по завышенным ценам.Проведенные проверки привели к изменению структуры СФР и организации еженедельного мониторинга исполнения заявок на необходимые изделия для людей с ограниченными возможностями. Краснов отметил, что доступность протезирования крайне важна, особенно для участников специальной военной операции, получивших травмы.