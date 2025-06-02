Местами пройдут кратковременные дожди с возможными грозами.

Май, начавшийся с необычно холодной погоды и снегопадов, завершился совершенно противоположной тепловой аномалией, стартовав метеорологическое лето на четыре дня раньше обычных климатических сроков. Если в начале месяца в столице наблюдалась отрицательная температурная аномалия до 5°, то к сегодняшнему дню она сократилась до 1,7°, а к концу мая ожидается её дальнейшее уменьшение.С понедельника в регионе начнётся смена синоптической ситуации: местами пройдут кратковременные дожди с возможными грозами, дневная температура снизится до +23... +25°. В первый день календарного лета вероятность осадков будет невысокой, а температура продолжит падать, возвращаясь к климатической норме — днём ожидается +21... +23°.2 июня 2025 года во Владимире и области прогнозируется преимущественно облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Днём воздух прогреется до +19°C, ночью температура опустится до +11°C.