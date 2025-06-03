Средняя зарплата во Владимирской области составляет 64 920 рублей.

По итогам первого квартала 2025 года средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей, в то время как во Владимирской области, по данным на 1 мая, она составляет 64 920 рублей.На микро-предприятиях региона средняя зарплата составляет всего 27 410 рублей, на малых предприятиях – 41 110 рублей, на средних – 50 240 рублей, а на крупных – 63 950 рублей. В бюджетной сфере этот показатель равен 36 540 рублям.По прогнозам экспертов, 50% жителей Владимирской области смогут получать зарплату в 100 тысяч рублей не раньше, чем через шесть лет. Чтобы 75% населения региона достигли этого уровня дохода, потребуется около 8,6 лет.Отмечается, что быстрее всего в России растут зарплаты у молодых специалистов до 24 лет (до 72,5 тысячи рублей), а самые высокие средние оклады зафиксированы у работников в возрасте 35-44 лет (101,4 тысячи рублей).Лидерами по темпам роста зарплат стали Татарстан, Курганская и Оренбургская области. Аналитики также отмечают, что в некоторых регионах темпы роста заработной платы в два раза превышают общероссийский показатель.Согласно опросу, больше половины россиян недовольны своей зарплатой и готовы сменить работу, чтобы увеличить свой доход.Самыми востребованными профессиями во Владимирской области в январе-мае 2025 года являются водитель, оператор, разнорабочий, слесарь, грузчик, курьер, монтажник, продавец и комплектовщик.