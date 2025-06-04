Его признали виновным в еще трех убийствах.

Владимирский областной суд вынес приговор Денису Писчикову, уже отбывающему пожизненное заключение, добавив к нему еще 13 лет лишения свободы. Писчиков признан виновным в совершении трех убийств в Александровском и Киржачском районах в 2002 году.Следствие установило, что Писчиков совершал разбойные нападения на дома пожилых людей, расположенные на окраинах населенных пунктов. В апреле 2002 года он проник в дом в Александрове и убил спящую супружескую пару топором и ножом, похитив деньги и вещи. Летом того же года в Киржачском районе жертвой Писчикова стала 83-летняя пенсионерка, которую он убил ударом топора по голове.Приговор был вынесен на основании материалов, собранных Следственным комитетом РФ по Владимирской области.