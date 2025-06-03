69-летний водитель иномарки пострадал в результате тройного столкновения во владимирском микрорайоне Юрьевец утром 3 июня. Подробности аварии рассказали в ГАИ областного центра. ДТП

69-летний водитель иномарки пострадал в результате тройного столкновения во владимирском микрорайоне Юрьевец утром 3 июня. Подробности аварии рассказали в ГАИ областного центра. ДТП произошло в 9:05 на 17 км трассы Р-132 «Золотое кольцо», рядом с западным соединением с дорогой М-7 «Волга». По предварительной информации, 62-летний водитель Nissan Micra, двигаясь по второстепенной дороге на улице Новикова