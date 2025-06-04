Село Фоминки обзавелось собственным обустроенным пляжем. Теперь в Гороховецком районе есть два официальных места для купания, поделилась в своих соцсетях глава администрации

Село Фоминки обзавелось собственным обустроенным пляжем. Теперь в Гороховецком районе есть два официальных места для купания, поделилась в своих соцсетях глава администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол. На новом пляже есть кабинки для переодевания, места для отдыха, биотуалеты, спасательная служба, буйки, инфостенды, а также дорожки, ведущие к воде, и место для мытья ног. Инициативу проявил староста