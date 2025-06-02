Первый этап реновации Привокзальной площади и улицы Вокзальной начнется на этой неделе, обещают в администрации. Пока – это самые начальные работы – перенос необходимых коммуникаций.

Первый этап реновации Привокзальной площади и улицы Вокзальной начнется на этой неделе, обещают в администрации. Пока – это самые начальные работы – перенос необходимых коммуникаций. Самим благоустройством площади займется местная компания ООО «ВСК», выигравшая тендер на 677 миллионов рублей. Дмитрий Еропов, зам. начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира Мы сейчас готовы приступить к работам по