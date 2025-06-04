Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает экскурсионный троллейбус. Программа посвящена Владимиру военных лет. Пассажиры смогут прокатиться по историческому центру, районам

Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает экскурсионный троллейбус. Программа посвящена Владимиру военных лет. Пассажиры смогут прокатиться по историческому центру, районам советской застройки и узнать, каким был город в году Великой Отечественной войны, кто его восстанавливал в мирное время. Об этом сообщили в пресс-службе ВСМЗ. Экскурсии запланированы на субботы 7, 14, 21 и 28 июня. Билет для взрослого стоит