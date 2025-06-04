Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В 2024 году во Владимирской области зарегистрировано 176 случаев педикулёза, причём подавляющее большинство – 150 случаев – приходится на детей.К счастью, по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика: в 2023 году было зафиксировано 243 случая, в том числе 190 у детей, – отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.В случае обнаружения педикулёза, необходимо незамедлительно приобрести в аптеке эффективное средство и тщательно обработать волосистую часть головы в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.Однако, чтобы избежать заражения этим неприятным заболеванием, крайне важно соблюдать элементарные меры профилактики, которые помогут защитить здоровье вас и ваших близких.