Доходная часть бюджета Владимирской области в 2025 году выросла на 6,27 миллиарда рублей. Такое решение приняли депутаты Заксобрания региона на внеочередном заседании 4 июня. Дополнительные

Доходная часть бюджета Владимирской области в 2025 году выросла на 6,27 миллиарда рублей. Такое решение приняли депутаты Заксобрания региона на внеочередном заседании 4 июня. Дополнительные средства удалось получить за счет роста налоговых и неналоговых поступлений. В 2026 и 2027 годах доходы тоже увеличатся – на 2,87 и 2,26 миллиарда рублей соответственно. Самые крупные ассигнования получит