По результатам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях.

Инспекторы Россельхознадзора выявили ряд серьезных нарушений в работе владимирского экзотариума в ходе внеплановой проверки 21 мая. Среди основных проблем: отсутствие лицензии на деятельность, плесень в помещении, отсутствие предохранительных барьеров и недостаток укрытий для животных в клетках.По результатам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях, а предпринимателю предписано устранить выявленные нарушения.Напомним, ранее мы писали, что