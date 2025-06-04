«Спецкомбинат ритуальных услуг» обрел нового директора. Городские власти назначили в организацию управляющего из числа работников мэрии. Согласно сайту местной администрации, директором

«Спецкомбинат ритуальных услуг» обрел нового директора. Городские власти назначили в организацию управляющего из числа работников мэрии. Согласно сайту местной администрации, директором «Спецкомбината» стала Нина Юрченко, прежде занимавшая пост заместителя начальника городского правового управления. Как отмечают власти, дела уже передали, само предприятие продолжает работать в полном объеме. Из пресс-релиза администрации г. Владимира Для сохранения непрерывности работы