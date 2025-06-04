Проект обещает стать «захватывающим путешествием сквозь века, где людские судьбы переплетаются с судьбой России».

Во Владимирской области дан старт съемкам нового сериала «Звоны Руси», посвященного истории России, увиденной сквозь призму колокольного звона. Съемочная группа во главе с известным оператором-постановщиком, народным артистом России Владимиром Климовым, и актером Николаем Бурляевым, также народным артистом России, работает в Суздале.Проект, поддержанный Минкультуры Владимирской области, региональным Киноцентром и ВСМЗ, обещает стать «захватывающим путешествием сквозь века, где людские судьбы переплетаются с судьбой России».Создатели сериала намерены показать «живую связь времён и непрерывность русской культуры» через звук колоколов.