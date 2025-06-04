На улице Батурина во Владимире собираются благоустроить территорию – в районе Центрального рынка и ТЦ «Батуринский» должен появиться торгово-развлекательный комплекс с подземным

На улице Батурина во Владимире собираются благоустроить территорию – в районе Центрального рынка и ТЦ «Батуринский» должен появиться торгово-развлекательный комплекс с подземным паркингом. Это понятно из проекта планировки местности, который городские власти вынесли на общественные обсуждения. Участок, который могут преобразовать ограничивается улицами Сакко и Ванцетти, Батурина, улицей Михайловской, а также зоной застройки среднеэтажными домами. Речь