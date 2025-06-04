Комплекс уличных тренажёров полностью соответствует всем необходимым стандартам и параметрам безопасности.

В честь года защитника Отечества энергетики Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» подарили участникам СВО, проходящим реабилитацию в центре «Город добра» в п. Хольковский Меленковского района Владимирской области, спортивную площадку. Комплекс уличных тренажёров полностью соответствует всем необходимым стандартам и параметрам безопасности.В торжественной церемонии открытия приняли участие представители администрации Меленковского района, филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», благотворительного фонда «Близкие люди», государственного фонда «Защитники Отечества» и ветераны СВО.«В нашем центре восстанавливаются и получают психологическую помощь военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции. Здесь они получают возможность восстановить здоровье и вернуться к мирной жизни. Занятия спортом — важная часть реабилитационной программы. Мы благодарим компанию "Т Плюс" за такой нужный подарок», — отметила заместитель руководителя благотворительного фонда «Близкие люди» Елена Гаранина.Реклама. ПАО «».