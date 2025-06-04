Столкновение двух «Газелей», повлекшее за собой крупный пожар и смерть одного из участников ДТП, произошло на подъезде к Коврову поздним вечером 4 июня. Авария случилась около 23:20 на 240-м км

Столкновение двух «Газелей», повлекшее за собой крупный пожар и смерть одного из участников ДТП, произошло на подъезде к Коврову поздним вечером 4 июня. Авария случилась около 23:20 на 240-м км трассы М-7 “Волга”, около деревни Пестово. По предварительной информации пресс-службы ГАИ по Владимирской области, неустановленный водитель ГАЗ 33023, двигаясь из Владимира в сторону Вязников на