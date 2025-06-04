Об этом сообщили в городской администрации.

Пляж на озере Старка в Коврове, недавно открытый для купания, будет временно закрыт 5 июня в связи с проведением обязательной обработки территории от клещей.Городская администрация настоятельно рекомендует воздержаться от посещения пляжа в течение суток после обработки, чтобы избежать возможного негативного воздействия препаратов.Напоминаем, что купание категорически запрещено в следующих водоёмах Коврова: река Клязьма, затон Гидромуть, затон южнее железнодорожного моста, «Кукушкин пруд», пруд на Сенной площади на улице Свердлова, а также озеро Прорва.Обратите внимание: дежурство спасателей на разрешённых для купания территориях будет организовано ежедневно с 12:00 до 20:00 при условии, что температура воздуха превысит 20 градусов тепла. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила безопасности на воде.