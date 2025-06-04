Еще один пожар из-за поджога произошел во Владимирской области. В деревне Головино Киржачского района загорелась хозпостройка на участке дома №3 на Рябиновой улице. Пожар начался ночью 4

Еще один пожар из-за поджога произошел во Владимирской области. В деревне Головино Киржачского района загорелась хозпостройка на участке дома №3 на Рябиновой улице. Пожар начался ночью 4 июня, рассказали в пресс-службе МЧС области. Вызов поступил в 3:19. Прибывшие спасатели потушили огонь на площади 12 квадратов. Сгорели внутренняя отделка и имущество постройки. К сожалению, во время