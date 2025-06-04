Лидеры молодежных движений обсудили актуальные вопросы вместе с председателем Законодательного собрания области Ольгой Хохловой. Встреча прошла в Информационном центре атомной энергии —

Лидеры молодежных движений обсудили актуальные вопросы вместе с председателем Законодательного собрания области Ольгой Хохловой. Встреча прошла в Информационном центре атомной энергии — на ней присутствовали самые яркие представители молодого поколения. В процессе беседы ребята рассказывали о разных гранях своей деятельности, которая охватывает широкий спектр направлений: от работы с детьми и поддержки ветеранов до реализации культурных