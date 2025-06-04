Большой бурый медведь попал на кадры фотоловушки, установленной в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района. Снимками поделились в пресс-службе дирекции ООПТ. Мишка будто знал,

Большой бурый медведь попал на кадры фотоловушки, установленной в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района. Снимками поделились в пресс-службе дирекции ООПТ. Мишка будто знал, что его снимают, поэтому не просто ходил перед камерой, а элегантно дефилировал по лежащему на земле бревну. Несмотря на то, что медведь выглядит как пушистый красавчик, встреча в лесу с ним может быть