Это вдвое превышает результаты предыдущих акций, когда в оборот возвращалось около 1,5 млн рублей мелочью.

Во Владимирской области завершилась Всероссийская акция «Монетная неделя», в ходе которой жители региона сдали в банки рекордное количество монет - почти 775 тысяч штук на общую сумму около 3 миллионов рублей. Это вдвое превышает результаты предыдущих акций, когда в оборот возвращалось около 1,5 млн рублей мелочью. Общий вес сданных монет превысил 3 тонны.По данным Отделения Владимир Банка России, наибольшей популярностью пользовались десятирублевые монеты (28%), за ними следуют рублевые (22%) и десятикопеечные (20%). Эксперты отмечают активное участие пожилых людей, которые приносили накопленные за несколько лет копилки.По сравнению с прошлым годом, количество сданных монет увеличилось на 125 тысяч, а общая сумма возвращенной мелочи достигла рекордных 3 миллионов рублей.