Рентген-кабинет стоматологической клиники, находящейся по адресу Восточная улица, 80а во Владимире, закрыли на 80 суток. Дело в том, что Роспотребнадзор обнаружил

Рентген-кабинет стоматологической клиники, находящейся по адресу Восточная улица, 80а во Владимире, закрыли на 80 суток. Дело в том, что Роспотребнадзор обнаружил санитарно-эпидемиологические нарушения, рассказали в пресс-службе Фрунзенского райсуда. Какие именно это были нарушения, не сообщается, но, судя по всему, их было достаточно, чтобы административно приостановить работу кабинета. Из пресс-релиза Фрунзенского районного суда Постановлением суда от