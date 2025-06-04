В камерной атмосфере уютного лофта на Тверской состоялась презентация нового проекта девелоперского стартапа ТОННЭКС — сети апарт-отелей в формате ГАБ (готовый арендный бизнес). Событие объединило представителей рынка недвижимости, профильных медиа и частных инвесторов.

Из пионерлагеря — в инвестиционный активФлагманский проект компании — реновация бывшего пионерлагеря «Сатурн» в Раменском районе Подмосковья. В 20 минутах езды — туристическая жемчужина региона, Троице-Сергиева Лавра.На территории будущего апарт-отеля появятся 200 меблированных номеров, лобби-бар, фитнес-зона, банкетный зал — всё это в окружении живописного лесопарка. Проект сочетает приватность загородного отдыха с полноценной инфраструктурой.По данным DOM.RF, в Подмосковье менее 3% отелей отвечают стандартам загородного комфорта — ниша остаётся практически пустой.Формат ГАБ: доступный вход в гостиничный бизнесГлавное отличие проекта — инвестиционная модель ГАБ, открывающая доступ к доходной недвижимости частным инвесторам с умеренным бюджетом.Каждый инвестор приобретает отдельный апартамент, управление которым полностью берёт на себя профессиональная управляющая компания. Это означает: ноль забот, стабильный арендный доход, прозрачность и прогнозируемость.«Мы стремимся сделать вход в гостиничный бизнес простым и доступным. Стоимость юнита в “Сатурне” начинается от 4,2 млн рублей — это сравнимо с ценой студии в области. Но взамен вы получаете полностью готовый актив с доходностью до 15% годовых в валюте», — комментирует основатель ТОННЭКС Василий Лавров.Средняя доходность от аренды в новостройках области — 4–6% годовых. В ГАБ-модели она выше в 2–3 раза.С учётом роста рыночной стоимости апартаментов, совокупная доходность в первый год, по оценкам компании, может превысить 100%.Социальный эффект: инвестиции в развитие регионовПроекты ТОННЭКС сочетают инвестиционную привлекательность с социальной значимостью. Реновация объектов советского наследия способствует развитию территорий, созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений.Каждый ГАБ-отель создаёт до 80 новых рабочих мест и ежегодно приносит до 15 млн рублей в местные бюджеты.«Наша миссия — создавать прозрачные, прибыльные инвестиционные продукты, которые одновременно оживляют забытые локации и дают им новую жизнь», — подчёркивает Лавров.Локальный туризм как драйвер спросаРост внутреннего туризма остаётся устойчивым трендом. По оценкам компании, в ближайшие годы турпоток в Подмосковье может многократно вырасти. А качественных объектов размещения в регионе по-прежнему недостаточно.Согласно данным Ростуризма, спрос на загородное размещение в радиусе 100 км от Москвы вырос на 43% в 2024 году.«В зоне часовой доступности от “Сатурна” проживают более 7 миллионов человек — это потенциальные гости наших отелей. Мы закрываем острую потребность в комфортном загородном отдыхе, поэтому уверены в загрузке и доходности ГАБ-отелей», — добавляет Лавров.Предпринимательский путь: от винила до гостиничной недвижимостиИстория основателя ТОННЭКС — это путь креативного предпринимателя. В 80-х он основал независимый завод грампластинок «Эрио». В 90-е стоял у истоков столичной клубной сцены и одним из первых начал реконструировать исторические здания под коммерческие пространства.Позднее он запустил телеканал О2ТВ, фокус которого — интерактивные форматы и «народная журналистика». А с 2014 года развивал туристические проекты в Крыму. Именно кризис 2021 года подтолкнул его к созданию новой концепции — сети ГАБ-отелей в Подмосковье.«Мой принцип — действовать на опережение. Мы видим синергию между растущим спросом на внутренний туризм и потребностью в понятных инвестиционных решениях. ГАБ-отели — это ответ рынку. И команда ТОННЭКС уверена в потенциале этого формата», — заключает Лавров.