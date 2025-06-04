Устали от соседства с мусором. Жители Юрьев-Польского и села Кузьмадино добиваются ликвидации новой мусорной точки на карте райцентра. Тараканы, крысы и едкий запах стали обычным делом для

Устали от соседства с мусором. Жители Юрьев-Польского и села Кузьмадино добиваются ликвидации новой мусорной точки на карте райцентра. Тараканы, крысы и едкий запах стали обычным делом для жителей близлежащих домов. Станция расположена в юго-восточной части Юрьев-Польского. По словам местных, свою работу она начала 1 апреля этого года. С тех пор, говорят жители, им словно пришлось